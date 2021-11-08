تواضروس: حرية المعتقد مكفولة للجميع.. كل واحد يختار اللي يسعده ويطمنه

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الدين للديان والوطن للإنسان، فالدين هو خصوصية بين الإنسان وخالقه، «الدين معناه أن يؤمن الإنسان بإيمانه واعتقاده، ويعيشه ويمارسه زي ما تسلموا من الأجداد ومن الأجيال السابقة ويعيش به، ويعيش بكل مبادئه وتقاليده عشان ييجي يوم يقف قدام الديان ويقدم حساب، كل إنسان هيقدم حساب عن حياته».

تواضروس: مهما استطالت على الأرض لكنها قصيرة في حكم الزمن

وأضاف «تواضروس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إنجي القاضي، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن الحياة التي نعيشها الآن مهما استطالت على الأرض لكنها قصيرة في حكم الزمن، «كل انسان هيقف قدام ربنا ويقدم بقى كشف حساب بلغتنا الأرضية على اللي عمله في حياته خير ولا شر، مشي في طريق عمل الخير وصنع الخير ولا عمل الشر وطريق الشر؟».

تواضروس: سأقف أمام الله وهاقدم كشف حساب عن حياتي

وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: «الدين للديان دي كلمة مهمة جدا حسب اعتقادي، لأني سأقف امام الله وهاقدم كشف حساب عن حياتي، الدين فيه خصوصية بين الإنسان وبين خالقه، كل واحد يختار المعتقد اللي عاوزه واللي عايشه، والي بيديله نوع من السلام والطمأنينة والسعادة، هو بيعيش، هو نشأ في أسرته وتسلم منها الدين وعاش بيه وفرح بيه وعاش بيه حياته خير ورضا، حرية المعتقد ده لكل البشر».