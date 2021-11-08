حظك اليوم برج الجدي الاثنين 8-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجدي عملي بشكل كبير، ويسعى إلى أن يصل لمراتب عليا، لذلك فهو يحرص على أن يكون قادر على التحكم في تصرفاته، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

تناغم القمر مع عطارد والمريخ يجعلك لامعا ويعدك بلقاءات ناجحة.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

اقتران القمر مع فينوس في برجك يمدك بكل السحر والجاذبية ويمنحك طاقة عاطفية أخاذة.

من أبرز مشاهير برج الجدي الفنان إيهاب توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.