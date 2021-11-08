حظك اليوم برج الحوت الاثنين 8-11-2021 مهنيا وعاطفيا

تعتبر أنثى برج الحوت مبدعة وخلاقة دائما، وأفكارها ليست تقليدية، حتى أنها قادرة على إظهار مشاعرها بطريقة جديدة، لذا فهي تحظى بإعجاب الكثيرين حولها، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر في منزل المشروعات يساعدك على الوصول لأهدافك بسهولة وقد تحقق ربحا.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

فينوس وعطارد داعمان.. تستطيع أن تؤثر في الطرف الآخر وتحسن التصرف وتشعر بالسعادة العاطفية ودعم الأصدقاء.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المعتزلة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.