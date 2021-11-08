حظك اليوم برج الدلو الاثنين 8-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يحرص أصحاب برج الدلو على الحفاظ على الحرية والاستقلال، كما يعرف عن هذا البرج أنه لا يميل للزواج، فهو بتعلق بحريته الشخصية بشكل كبير، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

الشمس والمريخ وعطارد في وضع معاكس وينصحك الفلك بالصبر والمرونة وعدم التعصب لأفكارك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك ملاحظا وتميل للتأمل في صمت، فقط لا تعلن خططك وتجنب الفخر ولا تتحدث عن حياتك الشخصية!

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.