أعضاء «النواب» و«الشيوخ» في قنا: ​ندعم جهود الدولة ضد كورونا

أعلن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، دعم جهود الدولة والقيادة السياسية والحكومة في تقديم أفضل أوجه الرعاية الطبية للمواطنين والتصدي لفيروس كورونا المستجد من خلال تضافر كل الجهود لتلقيح المواطنين ضد الفيروس حتى تستكمل مصر مسيرتها وانطلاقتها نحو تحقيق التنمية الشاملة.

أعضاء «مستقبل وطن»: أطلقنا أكبر حملة للقاح كورونا

وثمَّن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ جهود أمانة الحزب بالمحافظة في هذا الصدد، حيث أطلقت اليوم أكبر قافلة متنقلة لإعطاء المواطنين لقاح فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، وذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام زعيم الأغلبية بمجلس النواب.

أعضاء البرلمان: ندعو المواطنين للانتقال للقوافل لأخذ لقاح كورونا

ومن جانبه، دعا النائب مصطفى محمود مصطفى، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، جموع المواطنين في كل أرجاء المحافظة، إلى التوجه لأقرب قافلة متنقلة لأخذ اللقاح، مشيرا إلى أنه سيسخِّر كل الإمكانيات المتاحة بالتنسيق مع أمانة المحافظة لدعم تلك القافلة مع خلال المشاركة بفعالية ومتابعة القافلة بمختلف أنحاء المركز.

فيما قالت النائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب أمينة المرأة بالمحافظة، إن القافلة زارت بالأمس، 5 قرى بمركز أبوتشت بالتنسيق مع محمود سالم أمين الحزب بالمركز، مشيدة بالتعاون المثمر بين أمانة المركز ونواب الحزب والإدارة الصحية والذي يصب في مصلحة المواطنين في الحفاظ على صحتهم.