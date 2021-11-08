تعرف على آخر موعد لدخول الموظفين للمصالح الحكومية دون تطعيم كورونا

شددت الهيئات الحكومية والجامعات والمدارس على عدم دخول الطلاب والعاملين بها دون تلقي لقاح كورونا، مؤكدة أن من لم يحصل على التطعيم لن يتم السماح له بالدخول ويعتبر متغيبًا عن العمل.

آخر موعد لدخول الموظفين للمصالح الحكومية دون تطعيم كورونا

هذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، نفت الحكومة عدم تطبيقه أو نيتها التراجع فيه، مؤكدة تطبيقه بحزم، مما جعل الكثيرين يتحدثون عن هذا الأمر ويتساءلون عن آخر موعد لدخول الموظفين للمصالح الحكومية دون تطعيم كورونا، وتسارع الكثيرون منهم ممن لم يحصل على اللقاح إلى التسجيل والحصول على جرعات التطعيم.

آخر موعد لدخول الموظفين للمصالح الحكومية دون تطعيم

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، أنّه اعتبارا من 15 نوفمبر الحالي، لن يُسمح بدخول الجامعات والمصالح الحكومية لمن لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

كما قرر مجلس الوزراء أنه لن يُسمح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح بداية من 1 ديسمبر المقبل.

ودعا رئيس مجلس الوزراء المواطنين إلى سرعة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خاصة أنّ الدولة وفرت ملايين الجرعات من مختلف اللقاحات المعتمدة لمواطنيها خلال الفترة الماضية بالداخل والخارج للمسافرين، دون مقابل بدعم كبير من الدولة وبعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنّه جار حاليا التوسع في تخصيص مراكز لتلقي اللقاح على مستوى الجمهورية، لاستكمال تطعيم المواطنين باللقاحات وجميع الموظفين بالدولة، مؤكدا أنه لن يتم السماح بعد يوم 15 نوفمبر الحالي، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله دون الحصول على شهادة تطعيم كورونا، إلا بعد أن يُجري تحليل PCR كل أسبوع.

وفي هذا الصدد، أصدرت العديد من الهيئات والوزارات قرارات بتطبيق قرار مجلس الوزراء بداية من منتصف نوفمبر الحالي مناشدة العاملين بها سرعة الحصول على اللقاح.