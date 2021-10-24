قوافل متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في كنائس المنوفية

انتشرت، اليوم، القوافل الطبية المتنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا في الكنائس بجميع مراكز محافظة المنوفية، في إطار الخطة العمل على الانتهاء من تعطيم أكبر عدد من المواطنين من خلال المراكز المتنقلة، فضلا عن مراكز القاح الثابته في المنوفية وعددها 55 مركزا ثابتا.

القوافل المتنقلة في المنوفية مستمرة يومي الجمعة والأحد

وأكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، الاتفاق على استمرار قوافل لقاح كورونا المتنقلة يوم الجمعة في المساجد، ويوم الأحد في الكنائس علي مدار الفترة المقبلة لحين الانتهاء من تطعيم كل أبناء المحافظة المنوفية في حميع القري والتوابع لها، وفق خطة القيادة السياسية.

رئيس مدينة منوف يتابع مراكز اللقاح في الكنائس

وتفقد وحيد صلاح عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف، بمحافظة المنوفية، القافلة الطبيه بكنيسه مار جرجس بمنوف، لمتابعة تلقي المواطنين للقاح فيروس كورونا برئاسة الدكتورة فاطمة درغام مدير الإدارة الطبية بمنوف، وبحضور الدكتورة هناء الغربلي، وفريق من المركز الصحى بمنوف.

وتابع رئيس مدينة منوف، عمل القافله الطبية بكنيسة العذراء مريم بسدود، مؤكدا حرصه الدائم على توفير أوجه الدعم المختلفة للارتقاء والنهوض بالمنظومة الصحية بمركز منوف.

وأشار «عبد ربه»، إلى أنه لا يدخر جهدا في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، واتخاذ كل التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موجها الشكر إلى الأطقم الطبيه في الوقوف صفا واحدا للتصدي لجائحة كورونا.