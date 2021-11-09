حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 9-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يفضل مواليد برج الدلو الاستقلالية على الصعيد المالي والعاطفي والفكري، ولا يحبون الارتباط بأي بشيء.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

تنصحك الكواكب بتنظيم جهودك والعمل في صمت وعليك أن تعمل بدقة، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للعزلة، وقد تقع فريسة للمشاعر السلبية، وعليك أن تقاوم.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.