أماكن العيادات الثابتة لعلاج الأمراض المزمنة مجانا لكبار السن بالمنيا

حددت مديرية الصحة في المنيا 9 عيادات ثابتة كمرحلة أولى تغطي عددا من مراكز المحافظة لإجراء الكشف الطبي وتقديم العلاج مجانا لأصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، «100 مليون صحة».

قال الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمنيا، إنه تم تحديد 9 عيادات ثابتة كمرحلة أولى تغطي مراكز المنيا وسمالوط ومطاي وبني مزار وهي:

1/ المركز الطبي الشرقي بمدينة المنيا.

2/ مركز رعاية الطفل ثان بمدينة المنيا.

3/ الوحدة الصحية بقرية دمشير بمركز المنيا.

4/ الوحدة الصحية بقرية طوة بمركز المنيا.

5/ الوحدة الصحية بقرية صفط الشرقية بمركز المنيا.

6/ المركز الطبي بمركز سمالوط.

7/ المركز الطبي بمركز مطاي.

8/ الوحدة الصحية بقرية قلوصنا بسمالوط.

9/ المركز الطبي بمركز بني مزار.

إجراءات احترازية واتباع أساليب مكافحة العدوى

وأضاف أنه جارٍ تجهيز المرحلة الثانية لتغطي باقي مراكز المحافظة، على أن يتم توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة لتنفيذ المبادرة، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكد من إجراء أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والأطقم الطبية من عدوى فيروس كورونا.

الفئة المستهدفة كبار السن من عمر 65 عاما فأكثر

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المبادرة تستهدف كبار السن من عمر 65 عاما فأكثر، حيث تقدم لهم خدمات صحية ونفسية وكشفا مبكرا عن الأمراض في تلك الفئة العمرية، منوها بأنه تم توقيع الكشف على 459 مواطنا خلال يوم واحد، حيث تشمل الخدمات الطبية المقدمة الفحص الطبي الإكلينيكي وقياس حدة النظر وفحص الأسنان، وإجراء فحوصات طبية متنوعة ومنها: قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم، والفحص العشوائي للسكر، وقياس نسبة الدهون في الجسم، مؤكدا أنه يتم تقديم جميع الخدمات الطبية والعلاجية لجميع المواطنين في تلك المرحلة العمرية بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، التي تستهدف علاج الأمراض المزمنة لكبار السن بجميع مراكز المحافظة.

وبالتزامن مع ذلك، تواصل مديرية الصحة إطلاق القوافل الطبية التي تضم نخبة من أفضل الأطباء في جميع التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج المجاني للمواطنين في القرى الأكثر احتياجا التي تبعد 15 كيلو عن أقرب مستشفى عام أو مركزي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».