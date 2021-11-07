المنصة التعليمية بجامعة المنيا.. كتب إلكترونية ومحاضرات تفاعلية وأسئلة

تعد المنصة التعليمية بجامعة المنيا التي تم تفعيلها في أعقاب ظهور جائحة كورونا، الوسيلة الوحيدة للاطلاع علي جميع المقررات والمناهج والبرامج التعيلمية والمحاضرات التفاعلية، بعد تحويل الكتاب الجامعي الورقي إلى إلكتروني، كما تشمل المنصة تطبيقات عملية ونظرية وأسئلة وتدريبات قائمة علي البحث والإطلاع.

المنصة التعليمية تدعم البحث العلمي

وقال الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، إن الكتاب الجامعي الإلكتروني موجود علي المنصة التعليمية، ولا يقتصر على توافر المادة العلمية فقط بل تمتد خدماته علي كل الأصعدة، لتشمل التطبيقات العملية والنظرية والأسئلة والتدريبات القائمة على البحث والاطلاع، والتي سيتعامل بها الطالب مع أستاذ المقرر بشكل مستمر طوال الفصل الدراسي.

مقررات دراسية لـ20 كلية على المنصة التعليمية

وقال الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، إنه تم الانتهاء من رفع المقررات الدراسية لجميع أعضاء هيئة التدريس المسجلين بمنظومة الكتاب الإلكتروني عبر منصة الجامعة التعليمية، لتكون المقررات متاحة أمام الطلاب بكليات الجامعة الـ 20، وهي التربية، التربية للطفولة المبكرة، التربية الرياضية، التربية النوعية، التربية الفنية، الآداب، الهندسة، الطب البشري، الطب البيطري، الصيدلة، الحقوق، الألسن، السياحة والفنادق، العلوم، الزراعة، التمريض، الفنون الجميلة، الحاسبات والمعلومات، دار العلوم، طب الأسنان.

وأضاف أنه تم وضع مقررات الكتب الإلكترونية وفق الآليات والضوابط التي وضعتها جامعة المنيا لتحويل الكتب الورقية إلي إلكترونية، كما تم وضع آليات دفع المصروفات وصلاحيات الدخول علي المنصة التعليمية، مع الحرص علي مراعاة دعم الطلاب الغير قادرين من خلال صندوق التكافل الطلاب.

وشهدت جامعة المنيا تحولاً إلكترونياً لجميع خدماتها من خلال بناء نموذج مؤسسي يطبق مفاهيم الحوكمة والتحول الرقمي، ويحتوي علي جهاز إداري كفء؛ بما ساهم بشكل كبير في تعزيز ريادتها التنافسية لبوابتها الإلكترونية لتكون من أفضل البوابات الإلكترونية من حيث تطوير غرف البيانات والخوادم والربط الشبكي وأجهزة حماية وتامين البيانات، وميكنة جميع أعمال شئون الطلاب، والكنترولات وربطها بالبوابة الإلكترونية، وإتاحة تسجيل الطلاب لمقرراتهم إلكترونيا بنظام الساعات المعتمدة، وإنشائها لمنصة التعليم عن بعد ونظام إدارة التعلم، وميكنة أعمال الدفع والتحصيل والإلكتروني.