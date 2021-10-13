كورونا تخطف مدير مكافحة العدوى بالغربية ومصرع شخص وإصابة 7 في حادث

نعت نقابة الأطباء بالغربية، وفاة الدكتورة عبير الشرنوبي، استشاري الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى المجمع الطبي بطنطا، التابع لهيئة التأمين الصحي بالغربية، بعد وفاتها إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وقال الدكتور جرجس رزق الله، الأمين المساعد لنقابة أطباء الغربية، أن الطبيبة الشهيدة، كانت تؤدي عملها داخل مستشفى المجمع الطبي التابع للتأمين الصحي بالغربية، وكانت مسؤولة عن مكافحة العدوى بالمستشفى.

وأصيبت الدكتورة عبير الشرنوبى استشاري الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى المجمع الطبي التابع للتأمين الصحي بطنطا بمحافظة الغربية، بفيروس كورونا منذ عدة أيام بعد ظهور عدة أعراض عليها أبرزها ضيق في التنفس وتم نقلها إلى أحد مستشفيات العزل لتلقي العلاج إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس، اليوم.

مصرع شاب وإصابة 7 في تصادم سيارتين

من ناحية أخرى، شهد طريق «طنطا- المحلة»، حادث سير بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، بسبب السرعة الزائدة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على طريق «طنطا- المحلة».

على الفور انتقلت إلى مكان الحادث الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، وسيارات الإسعاف، وتم نقل جثة المتوفي والمصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج والتحفظ على جثة المتوفي بمشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وتبين حدوث التصادم بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.