المشدد 10 سنوات لمشرف في مصحة الإدمان لحيازته مواد مخدرة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة «مشرف في مصحة الإدمان» بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإدانته بحيازة مخدر جوهر الحشيش بقصد الإتجار فيه، وجوهر «المورفين» بغير قصد الإتجار أو التعاطي ترخيص وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونا.

كما شمل الحكم براءة «هبة. أ»، من الاتهام المنسوب إليها بالاشتراك في الجريمة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، عضوية المستشارين هشام الشريف، هاني ربيع، أمانة السر عامر علي، يحيى عيد الرشيد.

تحقيقات النيابة العامة

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 12372 لسنة 2021 جنايات السلام أول، أن المتهم «مصطفى . أ» 27 عاما، مشرف في مصحة الإدمان، أحرز بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهر مخدر «الحشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونيا.

كما أحرز بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهر مخدر «المورفين» في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ويكون قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالقانون بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل الأول، والمُستبدل بقرار وزير الصحة والسكان.

تحريات الشرطة

وشملت أوراق القضية، التحريات التي أجراها رائد شرطة، أنه ورد له معلومة بقيام المتهم الأول بالبحث عن صيدلية أو إسعاف فانتقل وتقابل معه، ومع المتهمة الثانية، وتبين وفاة شخصين بمسكن المتهم إثر تناول جرعة زائدة من المخدر، وضبط أقراص لمادة البريجابالين المخدرة، وسرنجتين للمورفين المخدر.

وبسؤال المتهمين أقروا بقيام الشخصين بتناول المواد المخدرة بمسكنهم، وبإجراء التحريات السرية أسفرت عن قيام المتهمين بتهيئة مسكنهم للمتوفين لتعاطي المواد المخدرة.

المعمل الكيماوي

وأوضح تقرير المعمل الكيماوي، أن القطعة المضبوطة للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، والأقراص تحتوي على البريجابالين المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات، وغسالة السرنجتين تحتوي على المورفين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.