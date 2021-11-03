مدير «الإدمان» بالعباسية سابقا: «الحشيش تأثيره زاد وبيخلي المدمن يفرفش»

قال الدكتور عبدالرحمن حماد، مدير وحدة الإدمان بمستشفى العباسية سابقا، إن المخدرات تؤثر في إضفاء سلوك عداوني ومندفع وهلاوس وضلالات على متعاطيها، حيث إن تداول المخدرات بكافة أنواعها تسببت في ارتكاب الجرائم المختلفة، «فيه أنواع منتشرة وحديثة من المخدارت، والجديدة أعنف في حدوث العنف».

حماد: الاستروكس والفودو مواد مخدرة سامة تسبب حالات تسمم

وأضاف «حماد»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن تاثير المخدرات الحديثة زادت من معدل الجرائم على مستوى العالم، ومنها «الأيس أو الشابو»، وهو أحد المخدرات الحديثة ذا تأثير أعنف ويسبب الهلاوس والضلالات، لافتا إلى أن الاستروكس والفودو هما مواد مخدرة سامة تسبب حالات تسمم، «مخدر الحشيش زاد تأثيره 4 أضعاف عما كان عليه من 15 عاما، الحشيش بيخلي المدمن يضحك ويهيس ويفرفش، ولكن أغلب الأدمغة حاليا بتميل للمغيبات علشان يفصلوا، وتركيبة الدماغ اتغيرت».

حماد: المدمن دائما ما يلجأ إلى مواد مخدرة شديدة القوة عن المواد التي اعتادها من قبل

وأوضح أن المدمن دائما ما يلجأ إلى مواد مخدرة شديدة القوة عن المواد التي اعتادها من قبل، حيث إن بداية سكة الإدمان دائما ما تبدأ بالمواد المخدرة البسيطة لتنتقل تدريجيا إلى المواد المخدرة الأقوى والأشد، «في الآخر المدمن بياخد كذا حاجة مع بعض».

وأكد أن المواد المهلوسة التي يتعاطاها المدمن تدفعه للدخول لأنواع جديدة من الهلاوس بمختلف أنواعها، «ممكن ياخد حشيش ويكون عنده هلاوس، وتأثير المادة النهائية عليه هي اللي توصله للهلاوس أو الضلالات».

وتابع: «الإدمان موجود في كل الفئات الفقراء والأغنياء والمجتمعات الراقية والفقيرة، والإدمان موجود في كل مكان، وأحد عوامل الخطورة هي الفقر والغناء الفاحش».

وفند: «لو الشخص عنده تحكم في الذات بيكون عامل حماية كويسة له، وعوامل الخطورة متمثلة في السلوك الإدماني المبكر للشخص اللي بيظهر عليه وهو صغير، ولو متعالجش هيوصل في النهاية أنه يهرب من المدرسة أو يلجأ للمخدرات، وده أغلبه بيكون بسبب انشغال الوالدين وعدم متابعتهم لأبنائهم».