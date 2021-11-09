آخر التطورات الصحية لـ5 من نجوم الفن.. كورونا وجلطة ومرض نادر

يمر عدد من نجوم الفن والغناء بأزمات صحية، ألزمت بعضهم بالانتقال في المستشفيات ودخل آخرون العناية المركزة بينما عُزل آخرون في مستشفيات العزل للعلاج من فيروس كورونا المستجد، أبرزهم الفنانة سهير البابلي والفنان أحمد خليل.

«الوطن» ترصد لكم عددا من نجوم الفن والغناء الذين تعرضوا لأزمات صحية مؤخرا كما يلي:

كورونا ينقل أحمد خليل للمستشفى

أصيب الفنان القدير أحمد خليل بفيروس كورونا، وجرى نقله إلى المستشفى للخضوع لبروتوكول العلاج، ووضعه تحت إشراف طبي خاص، حسبما قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مضيفًا: «أنا تعبان وعندي كورونا، كنت في المستشفى وخرجت من كام يوم، بس تعبت تاني جدا، ورايح حالا للمستشفى، علشان الأعراض بتزيد عليا، وحاسس بتعب ومش قادر أتكلم».

سهير البابلي «حالة حرجة»

كشفت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي، تفاصيل حالتها الصحية لافتة إلى أن والدتها تعرضت منذ 15 يوما، لانخفاض شديد في السكر بالدم، الأمر الذي أدى إلى حدوث مياه على الرئة، وما زالت تستعين بجهاز التنفس، «بعد كده حصل جلطة وعضلة القلب وقفت على طول، وهي في الرعاية دلوقتي، لأنها محتاجة مراقبة».

وأوضحت «الناقوري»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن حالة والدتها ما زالت حرجة حتى الآن ويجرى متابعتها كل ساعة في العناية المركزة الخاصة بالمستشفى، «مفيش تقدم في حالة والدتي الصحية، أدعو جمهورها أنهم يدعو لها لأن أكيد الدعاء هيوصل، ادعوا لها جامد لو سمحتوا».

نادية شكري.. وعكة صحية شديدة

تمر الفنانة نادية شكري بأزمة صحية، حيث ناشدت رشا، ابنة الفنان الراحل سامي العدل، الجمهور، بالدعاء لوالدتها الفنانة نادية شكري، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة قبل أيام، في الوقت الذي رفضت فيه الإفصاح عن طبيعة الأزمة الصحية لوالدتها نادية شكري، قائلة في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «ماما تعبانة ومش طالبين غير الدعاء لها فقط لا غير».

وكانت رشا العدل، ناشدت أصدقاءها، بالدعاء لوالدتها قبل أيام، عبر حسابها الشخصي على موقع فيس بوك، قائلة: «رجاء من كل الناس اللي بتحبني أو حتى مش بتحبني، ادعوا لأمي، أنا ماليش غيرها في الدنيا دي من بعد بابا الله يرحمه، يا رب يا رب يا رب قوِّم أمي بالسلامة وعديها على خير».

مايا دياب.. تسمم حاد

أصيبت الفنانة اللبنانية مايا دياب بحالة تسمم حادة استدعت نقلها إلى أحد مستشفيات لبنان لتلقي العلاج، وقالت «مايا» في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن حالتها تتحسن بشكل نسبي يوماً بعد الآخر، وتوجهت بالشكر لكل من سأل عنها في هذه الأزمة الصحية.

مايا دياب تنشر فيديو لها من داخل سرير المرض

وكانت مايا دياب نشرت فيديو لها أثناء وجودها داخل المستشفى عبر خاصية «ستوري» بتطبيق «إنستجرام»، حيث بدت في حالة صحية صعبة للغاية، ولكنها حرصت على طمأنة جمهورها وقتها عبر «الوطن»، وأكدت إنها تأمل في تحسن حالتها خلال الساعات المقبلة.

سوما.. لخبطة في الهرمونات

تمر المطربة سوما بأزمة صحية استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات ودخولها غرفة العناية المركزة، ودفعتها لمناشدة جمهورها بالدعاء لها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر مقرب من المطربة سوما، لـ«الوطن»، إن سوما أصيبت بخلل مفاجئ في هرمونات جسمها، ما تسبب لها في مضاعفات عديدة، مضيفاً أن حالتها استدعت حينها دخولها العناية المركزة كي تكون تحت ملاحظة طبية دقيقة، موضحًا أن سوما في طريقها حالياً للتعافي من أزمتها الصحية، حيث من المقرر أن تستأنف نشاطها الغنائي خلال شهرين من الآن، لافتاً إلى أنها ستجهز عدداً من الأغاني مع المنتج نصر محروس التي كان من المفترض تسجيلها لهم منذ فترة، إلا أن تعبها منع ذلك.