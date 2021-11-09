تفعيل «الصيدلية أونلاين» للمهندسين.. خصومات تصل لـ20% والتوصيل مجانا

أعلنت نقابة المهندسين المصرية، تفعيل «خدمة الصيدلية أونلاين بتطبيق نقابتي» علي مستوي الجمهورية خلال أسبوعين بنسب مساهمة علي منتجات الصيدليات، وذلك وفقا لبروتوكول تعاون وقعته النقابة مؤخرا.

خدمة الصيدلية أونلاين

وقالت نقابة المهندسين، إنَّ نسبة المساهمة على منتجات الصيدليات ضمن تفعيل خدمة الصيدلية أونلاين كالتالي:-

أولا لمشتركي الرعاية الصحية:

- خصم 20٪ علي المنتجات المحلية.

- خصم 10٪ علي المنتجات المستوردة.

ثانيًا: بالنسبة لغير المشتركين في الرعاية الصحية:

- خصم 10٪ علي المنتجات المحلية.

- خصم 5٪ علي المنتجات المستوردة.

- خدمة التوصيل مجانا.

تخفيضات علاجية

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة المهندسين عن توقيع بروتوكول تعاون أيضًا مع المهندس خالد شعراني، المدير التنفيذي لعيادات AXA One Health، بهدف تقديم خدمات طبية عن بُعد للمهندسين وأسرهم المشتركين بمشروع الرعاية الصحية، وكذلك تطبيق نسب مساهمة النقابة في الكشف الطبي وخدمات القسم الخارجي والعلاج الطبيعي والأسنان لدى أفرع العيادات.

وقال المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل نقابة المهندسين، إنَّ هذا البروتوكول يخدم جميع المهندسين الأعضاء وأسرهم بتطبيق نسب مساهمة النقابة وكذلك المهندس العضو الذي لم يشترك في مشروع الرعاية على أن يستفيد بخدمات العيادات عن طريق الاتصال بالخط الساخن المخصص لعيادات AXA One Health وهو 015292.

دورات تدريبية

من ناحية أخرى دعت النقابة العامة للمهندسين ولجنة التدريب المهندسين وطلبة كليات الهندسة لحضور يوم التدريب الهندسى بمسرح نقابة المهندسين 30 شارع رمسيس - القاهرة، ومن المقرر أنَّ يتضمن اليوم منح تدريبية مجانية للمهندسين المشاركين وخصومات كبرى على دورات تدريبية متخصصة فى كافة المجالات الهندسية المختلفة.

في السياق ذاته، أعلنت نقابة المهندسين أيضًا عن تنظيم شعبة الهندسة الميكانيكية سلسلة المحاضرات المجانية التي من المقرر أن تبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 14 نوفمبر الجاري بمسرح النقابة العامة بالقاهرة.

وأوضحت النقابة، أنَّه سوف يتم منح شهادات للحاضرين بنسبة 75% من المحاضرات، كما سيتم ّفتح لينك زووم لكل المحاضرات لغير القادرين على الحضور.