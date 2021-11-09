مطروح تستعد لموسم الأمطار بآبار تخزن حتى 300 ألف م3 من المياه

أعلن اللواء آمون مرتضى أبوعمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى، الاستعداد لموسم أمطار شتاء 2021 طبقا للخطة التى جرى اعتمادها من الجهاز المركزى للتعمير، والتى تنفيذ حاليا في مطروح بهدف العمل على تخزين ما يقرب من 300 ألف متر مكعب من مياه الأمطار فى جميع مناطق المحافظة من خلال موازنة العام المالى 2021/ 2022.

تطهير 100 بئر رومانى في مطروح

وقال رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى، اليوم الثلاثاء، إن خطة الاستعداد لموسم الشتاء بمحافظة مطروح تشمل تطهير عدد 100 بئر رومانى فى موازنه واحدة، وهى آبار جرى إنشاؤها منذ عشرات السنين، وعميقة جدا، وتستطيع تخزين ما يقرب من 3000 م3 من مياه الأمطار، وتأخذ مجهودا في صيانتها من رفع المخلفات التى تسببت بها عوامل التعرية من رمال وشوائب وغيرها، وإصلاح أى شروخ أو تصدع داخل جدران الآبار، وإعادتها لما كانت عليه ورفع كفاءتها بالكامل لتتحمل تخزين هذه الكمية الكبيرة من المياه فور سقوط الأمطار والسيول خلال الفترة المقبلة.

خبراء حفر الآبار في مطروح

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى، في تصريحات صحفية، أن أعمال صيانة الآبار الرومانية وحفر آبار النشو الجديدة تنفذ بجهود متخصصين في إدارة التنمية المتكاملة بالجهاز وهم خبراء الصحراء، من المهندسيين والجيولوجيين، ويقومون بالمعاينة لاختيار أفضل المواقع التى تصلح لإنشاء بئر بها وتتوافق مع المعايير الفنية المعمول بها، بالإضافة إلى إنشاء السدود.

ويعتمد سكان قرى ونجوع محافظة مطروح الصحراوية على مياه الأمطار بشكل أساسى لاستخدامها في الشرب وتربية المواشى والزراعة للمحاصيل الاستراتيجية كالتين والزيتون واللوز، وهى محاصيل أساسية وقديمة في مطروح، بالإضافة إلى القمح والشعير كمحاصيل موسمية، ويجرى إنشاء الآبار في التجمعات السكانية لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار خلال موسم الشتاء.