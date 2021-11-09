أولى جلسات محاكمة الخادمة وزوجها المتهمين بسرقة نادية الجندي بعد قليل

تنظر محكمة جنح شمال الجيزة، بعد قليل، أولى جلسات المتهمة بسرقة مصوغات ألماس عبارة عن «خاتمين» من فيلا الفنانة نادية الجندي، وزوجها.

وكانت النيابة العامة بكرداسة قد أمرت بإحالة الخادمة وزوجها إلى محكمة الجنح، بعد اتهامهما بسرقة الفنانة نادية الجندي، التي ذكرت أنها اكتشفت اختفاء خاتمين ألماس من فيلتها على طريق المنصورية بالإضافة إلى سرقة مبلغ مالي قدره 46 ألف جنيه تقريبًا.

سرقة مصوغات نادية الجندي

وتقدمت الفنانة نادية الجندي ببلاغ لقسم شرطة كرداسة تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، يفيد بسرقتها من داخل فيلاتها المتواجدة على طريق المنصورية.

كشف ملابسات واقعة السرقة

وتم تشكيل فريق بحثي بقيادة اللواء علاء فتحي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء سليم؛ لكشف ملابسات السرقة، واتهمت الفنانة نادية الجندي خادمتها وزوجها بالسرقة وتم إلقاء القبض عليهما وعرضهما على النيابة للتحقيق في الواقعة وحبسها على ذمة التحقيقات.

وقال المحامي محمد جودة، دفاع المتهمة لـ«الوطن»، إنه تم عرضها على النيابة أمس هي وزوجها لسماع أقوالها حول واقعة السرقة المتهمة فيها، واليوم تم إحالة المتهمين إلى محكمة جنح شمال الجيزة لعقد أولى الجلسات، مؤكدًا براءة موكلته من التهمة التي نسبت إليها.