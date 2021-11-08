سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 8-11-2021

متابعة أسعار الذهب خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، باعتباره الأكثر رواجا وانتشارا في مصر، من الأمور التي تشغل بال المستثمرين وحتى المواطنين، وتحديدا منذ بداية جائحة كورونا، حيث يمر المعدن الأصفر بتغيرات متلاحقة خلال فترات قصيرة.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم الإثنين 8 نوفمبر الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 896 إلى 898 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 784 إلى 786 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 672 إلى 674 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6272 إلى 6288 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021 في أسواق المال، نحو 919.47 جنيه، 58.49 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 804.55 جنيه، 51.18 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 689.61 جنيه، 43.87 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وخلال تلك الفترة، تشهد أسعار الذهب موجة جديدة من الصعود، في ظل زيادة عالمية لأسعار الطاقة وأغلب المنتجات خاصة المواد الأساسية، وهناك توقعات عالمية بحدوث موجة من التضخم يصاحبها ركود في الأسواق.