هل يحق للأم الجمع بين معاش زوجها وابنها المتوفيين؟.. التأمينات تجيب

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الأم تستحق الفرق بين نصيبها في معاش زوجها المتوفى، وكذلك نصيبها في معاش الابن المتوفى إذا كان نصيبها في معاش الابن أكبر من نصيبها في معاشها الزوج، أما إذا كان نصيبها في معاش الزوج مساويا أو يزيد عن نصيبها في معاش الابن فلا تستحق في معاش الابن، جاء ذلك ردا على سؤال أحد المواطنين على الموقع الرسمي لهيئة التأمينات، والذي جاء كالتالي «هل يحق للوالدة الجمع بين معاش ابنها وزوجها؟».

استحقاق منحة الوفاة

وأوضحت التأمينات، أن منحة وفاة صاحب المعاش لا تصرف المنحة للورثة الشرعيين، مشيرة إلى أنه وفق قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، فإنها تستحق لمستحقي المعاش بنسبة النصيب المستحق لكل منهم، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه المنحة بالكامل، ولا تستحق المنحة في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش.

وأشارت إلى أنه عند وفاة المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، حيث تقدر منحة الوفاة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.

يشترط تقديم شهادة وفاة صاحب المعاش

ولفتت إلى أن المبالغ المنصوص عليها تمنح مستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل، بشرط تقديم شهادة وفاة صاحب المعاش، والنموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش، والمستندات اللازمة لاستحقاق كل حالة من حالات المستحقين للمعاش.​

وأشارت إلى أنه في حالة إذا كانت نسبة التوزيع بين المستحقين تقل عن الواحد الصحيح، توزع المكافأة بالكامل على المستحقين بنسبة توزيع المعاش بينهم، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.