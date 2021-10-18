قائمة أسعار شيفروليه أوبترا 2022

ارتفعت أسعار عدة طرز مختلفة للسيارات الملاكي موديل العام الجديد 2022 داخل السوق المحلي منذ بداية الشهر الجاري، ومن ضمن القائمة سيارة «شيفروليه أوبترا 2022» بزيادة وصلت إلى 22 ألف جنيه بسبب «الأوفر برايس» نتيجة زيادة الطلب ونقص المعروض من السيارة، حسب المُعلن من عدد من الموزعين المختلفين للسيارة.

وتأتي أسعار سيارة «شيفروليه أوبترا 2022»، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بالسيارة، بعد الزيادة الأخيرة خلال شهر أكتوبر، بزيادة تراوحت من 20 ألف وحتى 22 ألف جنيه:

أسعار سيارة «شيفروليه أوبترا 2022»

- تتوافر السيارة بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 205.500 جنيه، دون زيادة.

الفئة الثانية بسعر 211.500 جنيه، دون زيادة.

الفئة الثالثة بسعر 241 ألف جنيه، بزيادة 20 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 249.500 جنيه، بزيادة 22 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 110 حصان، و عزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية؛ وتستهلك متوسط 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 170 كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد (4597 ملم الطول، 1736 ملم العرض، 1462 ملم الارتفاع، 2640 ملم طول قاعدة العجلات).

- ترتفع السيارة عن الأرض 173 ملم .

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 410 لتر.

مواصفات سيارة «شيفروليه أوبترا 2022»

- تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان منها «وسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، جنوط 15 بوصة، مرايات جانبية كهربائية، ونظام ذكي لركن السيارة»