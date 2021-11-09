روسيا تستأنف رحلات الطيران «شارتر» مع منتجعات مصر

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، عن استئناف رحلات الطيران «شارتر» من روسيا إلى منتجعي شرم الشيخ والغردقة على ساحل البحر الأحمر، ويأتي ذلك بعد تعليقها لعدة سنوات بعد تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء إثر عمل إرهابي، مما يساهم في زيادة تدفق السياح من روسيا إلى مصر.

استئناف رحلات الطيران «شارتر» من روسيا إلى مصر

ومن جانبه، قال اتحاد منظمي الرحلات السياحية بروسيا، إنه مع استئناف رحلات الطيران «شارتر» سينخفض ثمن تذكرة الرحلة السياحية من روسيا إلى مصر بنسبة 20%.

و صرح مسؤولون في قطاع السياحة الروسي أن سعر الرحلة السياحية لمدة أسبوع بواسطة الطيران «شارتر» يتراوح ما بين الـ 15 ألف إلى 26 ألف روبل فرنسي.

تعزيز السياحة بمصر

وأضاف المسئولون، أن استئناف رحلات الطيران من روسيا إلى المنتجعات المصرية سيساهم في تعزيز السياحة بمصر.

كما استأنفت روسيا، اليوم، الرحلات الجوية مع 9 دول، و هما سلطنة عمان، وإيران، وتايلاند، وهولاندا، و النرويج، والسويد، وسلوفينيا، وجزر البهاما، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

استئناف روسيا رحلاتها الجوية مع 9 دول

وذكر موقع قناة «روسيا اليوم»، أنه تم استئناف رحلات الطيران المنتظمة من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة، في 9 أغسطس الماضي، وجاء ذلك بعدما اتفقت موسكو والقاهرة في أبريل الماضي، على استئناف حركة الطيران بشكل كامل بين البلدين، بما في ذلك المنتجعات المصرية.

و كان المركز الروسي، في وقت سابق، قد أعلن استئناف الرحلات المنتظمة مع بعض الدول، بداية من 9 نوفمبر، ذلك يأتي بعد أن قررت السلطات الروسية رفع القيود المفروضة على الحركة الجوية مع النمسا وسويسرا وفنلندا والإمارات العربية المتحدة، و أزدياد عدد الرحلات الجوية مع ألبانيا وبلغاريا وفنزويلا والمجر وألمانيا واليونان وإسبانيا وإيطاليا وجزر المالديف ومالطا ومقدونيا وفرنسا.