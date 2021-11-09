«cbc» تعلن نقل حفل عمر خيرت بمهرجان الموسيقى العربية

أعلنت قناة «cbc» عبر صفحتها على «فيس بوك» بنقل حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية اليوم الثلاثاء، وكتب القناة في منشور: «انتظروا حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية الثلاثاء في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل».

يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا على مسرح النافورة

وتتواصل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الـ 30، حيث يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا على مسرح النافورة، وذلك في الثامنة مساء الثلاثاء 9 نوفمبر، استكمالا للحفلات الغنائية الكبرى التى قدمت طيلة المهرجان، والتي كان أبرزها عبادي الجوهر، وسميرة سعيد وعاصي الحلاني ووائل جسار ومعين شريف.

يتضمن حفل الموسيقار عمر خيرت عزف كوكبة من أشهر إبداعاته منها «100 سنة سينما، عارفة، فيها حاجة حلوة، البخيل وأنا، خلى بالك من عقلك، ليلة القبض على فاطمة، الحنش، قضية عم أحمد، ضمير أبلة حكمت» وغيرها.

السابعة مساء على المسرح الخارجي يتغنى كورال أطفال

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجي يتغنى كورال أطفال الأوبرا للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من أعمال زمن الفن الجميل.

فعاليات المؤتمر العلمي المصاحب على المسرح الصغير

وتستمر فعاليات المؤتمر العلمي المصاحب على المسرح الصغير حيث تعقد في العاشرة صباحاً جلسة تناقش محور تعليم آلات الموسيقي العربية بحضور الدكتور هشام شرف (العراق) مقررا، وكل من الدكتورة هبة ترجمان (سوريا)، الدكتور محمود منيب رشدان (فلسطين)، والدكتور حبيب ظاهر العباس (العراق) وتستأنف الجلسة في الثانية عشر والنصف ظهرا بحضور الدكتور محمد المصمودي (تونس) مقرراً، وكل من الدكتور هياف ياسين (لبنان)، الدكتور عمر بشير (تونس)، الدكتورة نهيل سلوم (سوريا)، الدكتور صابر عبدالستار (مصر).