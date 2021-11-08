غدا.. عمر خيرت يعزف أشهر مقطوعاته بمهرجان الموسيقى العربية..منها الحنش

تتواصل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الـ 30، حيث يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا على مسرح النافورة، وذلك في الثامنة مساء غد الثلاثاء 9 نوفمبر، استكمالا للحفلات الغنائية الكبرى التى قدمت طيلة المهرجان، والتى كان أبرزها عبادي الجوهر، وسميرة سعيد وعاصي الحلاني ووائل جسار ومعين شريف.

يتضمن حفل الموسيقار عمر خيرت عزف كوكبة من أشهر إبداعاته منها «100 سنة سينما، عارفة، فيها حاجة حلوة، البخيل وأنا، خللى بالك من عقلك، ليلة القبض على فاطمة، الحنش، قضية عم أحمد، ضمير أبلة حكمت» وغيرها.

كورال للأطفال فى الليلة التاسعة من مهرجان الموسيقى

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يتغنى كورال أطفال الأوبرا للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من أعمال زمن الفن الجميل .

وتستمر فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير حيث تعقد فى العاشرة صباحاً جلسة تناقش محور تعليم آلات الموسيقي العربية بحضور الدكتور هشام شرف (العراق) مقررا، وكل من الدكتورة هبة ترجمان (سوريا)، الدكتور محمود منيب رشدان (فلسطين)، والدكتور حبيب ظاهر العباس (العراق) وتستأنف الجلسة في الثانية عشر والنصف ظهرا بحضور الدكتور محمد المصمودي (تونس) مقرراً، وكل من الدكتور هياف ياسين (لبنان)، الدكتور عمر بشير (تونس)، الدكتورة نهيل سلوم (سوريا)، الدكتور صابر عبدالستار (مصر).

كان المهرجان قد كرم 19 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى، في حفل افتتاحه وهم الشاعر مدحت العدل (مصر)، الشاعر صلاح محمد علي (مصر)، الموسيقار محمد مصطفى (مصر)، الموسيقار هشام نزية (مصر)، الموسيقار محمد ضياء (مصر)، المطرب عبادي الجوهر (السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان)، الموسيقار محمد الأمين (السودان)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي (تونس)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران (مصر)، عازف الناي الدكتور محمود كمال (مصر)، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم (مصر)، فرقة سداسي شرارة (مصر).