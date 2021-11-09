سيدة تعيد مبلغا ماليا كبيرا لشاب.. كافأها بـ8 آلاف جنيه بعد علمه بظروفها

فقد مواطن من مركز دشنا بمحافظة قنا، حقيبة حمراء، سقطت منه أثناء قيادته موتوسيكل في شارع المحطة بمدينة دشنا، وكانت تحتوي على 58 ألف جنيه و5 جوازات سفر، ليعود للبحث عنها، وبدأ يسأل عنها كل من كان في الشارع، دون جدوى، ليقوده تفكيره إلى تتبع كاميرات المراقبة، ليجد سيدة منتقبة وابنتها التقطتا الشنطة.

ولجأ الشاب عقب هذا إلى فيس بوك، حيث كتب منشورا وصورة للسيدة المنتقبة، التي ظهرت في الكاميرات، وأكد أن الشنطة تحتوي على 58 ألف جنيه، و5 جوازات سفر، مؤكدا أنها ملك لشخص يدعى وائل محمد، من قرية فاو بمركز دشنا، وسقطت منه أثناء قيادته موتوسيكل، وبالفعل بدأ رواد الفيسبوك يتداولون المنشور، للوصول إلى السيدة.

تفاصيل سقوط مبالغ مالي من مواطن بقنا

يقول أشرف الهواري، محام، أحد أقارب وائل، الذي ضاع منه المبلغ المالي، إن قريبه أثناء إنهائه إجراءات سفر مجموعة من أصدقائه، وأثناء قيادته الموتوسيكل، سقطت منه شنطة حمراء بها 58 ألف جنيه، و5 جوازات سفر، واكتشف أنها ضاعت بعدما وصل إلى مكتب السفريات، وعاد للبحث عنها، ولكن لم يجدها.

وتابع في تصريحاته لـ«الوطن»، بأنه جرى تتبع كاميرات المراقبة الموجودة على العقارات والمحال في شارع المحطة، وعثر على صورة سيدة منتقبة بصحبة ابنتها، عثرتا على الشنطة، فقام بوضع الصور على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وبعد أيام من التتبع تواصلت السيدة معنا ودلت على عنوانها وموقعها.

صاحب المال يترك 8 آلاف للسيدة

وأكد «الهواري» أنه انتقل وقريبه وجماعة من أهل قريته، والتقوا عمدة القرية التي تقيم بها السيدة، ورحب بهم، وحضر ذوو السيدة، وجلبوا الفلوس لنا، وأكدوا أنهم كانوا يبحثون عن صاحبها، مضيفا «عند معرفتنا بظروف تلك السيدة تطوع صاحب المال وترك لها 8 آلاف جنيه وأخذنا 50 ألف جنيه والجوازات الخمسة»، موجها الشكر لها وللجميع الذين ساعدوا في إعادة المبلغ بعد 4 أيام من البحث.