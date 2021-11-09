«الدستورية العليا»: التعيين بالهيئات القضائية يعتمد على مجموع الدرجات

قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الهيئات القضائية لا يوجد بها رسوب وظيفي، موضحًا أن التعيين في الهيئات القضائية الأربعة كان يتم في الماضي ويحدث نوعا من التكرار، إذ أن بعض المرشحين كان يرشح في أكثر من جهة مثل النيابة العامة ومجلس الدولة، وهو ما كان يضيع الفرصة على بعض الزملاء، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعدم حدوث هذا التكرار وأن المرشح يعين في جهة قضائية واحدة حتى يمنح الفرصة لبقية المرشحين.

المعايير الخاصة بالتعيين في الهيئات القضائية موضوعية

وأضاف «مرعي» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن المعايير الخاصة بالتعيين في الهيئات القضائية موضوعية: «فليطمئن شبابنا وتطمئن فتياتنا على أن التعيين يتم بطريقة طبيعية، المعيار الأساس فيها هو التقدير في كليات الحقوق، بل إن مجموع الدرجات هو أساس التعيين».

القضاء المصري يؤدي أداء ممتازا ومتميزا

وأشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أن القضاء المصري كله يؤدي أداء ممتازا ومتميزا ولا ينشد سوى تحقيق الترضية القضائية للشعب المصري، ولا سلطان على القضاء سوى الله والقانون، مضيفًا أن مصر من أوائل الدول التي حاربت الإرهاب، فقد خاضت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومعه قواتنا المسلحة الباسلة ورجال الشرطة حربا شرسة وقادت مصر معارك شرسة ضد الإرهاب.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من يعمل مبدأ سيادة القانون ويعلي مبدأ سيادة الدستور، وعندما انتهى الخطر الداهم وتحقق الأمن والاستقرار ولم تعد هناك حاجة إلى مد حالة الطوارئ بادر وبسرعة إلى إلغاء مد حالة الطوارئ، وأعاد البلاد إلى الوضع العادل لكي تستمتع فيه البلاد بحريتها.

رقمنة العدالة ليست من باب الترف

وشدد «مرعي»، أن رقمنة العدالة ليست من باب الترف إنما هي ضرورية وحاجة ملحة للمواطن المصري سوف يؤدي إلى القضاء على بطئ التقاضي وتحقيق سرعة الإنجاز، مشيرا إلى أن المجالس النيابية تطور القوانين التي تحكم العلاقات الاجتماعية، وطالما أن القانون علم اجتماعي ويحكم العلاقات الاجتماعية فإنه يتطور بتطور هذه العلاقات حتى يواكب أي علاقة جديدة أو أي صورة من صور العلاقات الاجتماعية حتى لو اتخذت شكلا جديدًا.