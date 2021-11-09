أخبار البحر الأحمر: استئناف الشارتر الروسي والبحث عن عروس البحر

شهدت محافظة البحر الأحمر عددا من الأحداث المهمة خلال الساعات القليلة الماضية، ويأتي على رأسها استئناف رحلات الطيران الشارتر الروسي عقب غياب طويل استمر ما يقرب من 6 سنوات، ومازال البحث جار عن عروس البحر النافقة بين شواطيء الغردقة وسفاجا، وفي مدينة الغردقة لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 أشخاص آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 40 طريق الغردقة وجرى تحرير المحضر اللازم للواقعة ومتابعة التحقيقات.

استئناف رحلات الطيران الشارتر الروسي

شهد مطار الغردقة الدولي، اليوم الثلاثاء، استئناف عودة حركة الرحلات الطيران الشارتر الروسي وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى وتعقيم وتطهير الحقائب وقياس درجة الحرارة الركاب.

البحث عن عروس البحر النافقة

وكثفت أجهزة محميات البحر الأحمر جهودها للبحث على عروس البحر النافقة في ظروف غامضة حيث ظهرت على الشواطي بمنطقة «سوما باي» بين شاطىء الغردقة وشاطئ سفاجا، والتقط عدد من الغطاسين صور وفيديوهات لها وهي في حالة نفوق بظروف غامضة وفي حالة تعفن وانتفاخ شديد، وجرى إبلاغ محميات البحر الأحمر والتي شكلت فرق متحركة ودوريات لتمشيط المنطقة ولم يتم العثور عليها حتى الآن.

مصرع وإصابة 8 اشخاص في حادث بالغردقة

وشهدت مدينة الغردقة حادثا مروعا أسفر عن مصرع وإصابة 8 أشخاص، حيث لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 أشخاص آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 40 طريق الغردقة رأس غارب، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لأحد المستشفيات القريبة من موقع الحادث ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام.