محافظ شمال سيناء: بناء 10 تجمعات تنموية كاملة الخدمات

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنّ المحافظة ستشهد بناء 10 تجمعات تنموية مقابل 7 في جنوب سيناء، حيث تستهدف 2000 فرد من تجمعات شمال سيناء، وفي المرحلة الثانية سنستهدف نفس العدد، كما فتحنا باب الحجز على الإنترنت وأُغلق في 5 نوفمبر، والآن نحن في مرحلة إرسال الأوراق.

توفير شتلات للمواطنين للزراع دون عوائق

وأضاف محافظ شمال سيناء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «كل فرد سيستفيد من الخدمة، سيحصل على منزل مساحته 200 متر و5 أفدنة مقابلة تحاوط المنزل، وتسمح التجمعات التنموية للفرد بالزراعة مباشرة، حيث تحتوي على الآبار والبنية التحتية بشكل كامل حتى خرطوم 16 الذي يحتوي على النقّاطات».

ولفت شوشة، إلى أنّ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي زرعت نموذجا للنباتات التي سيتم زراعتها في هذه التجمعات طبقا لنوع التربة، وسيتم توفير الشتلات للمواطنين لبداية الزراعة دون أي عوائق.

التجمع الواحد يضم جميع الخدمات مثل المدرسة والمسجد

وأكد محافظ شمال سيناء، أنّ التجمع الواحد يحتوي على جميع الخدمات، مثل المدرسة والمسجد وصالة ألعاب رياضية وكل الاحتياجات الممكنة للمواطنين، و10 محلات: «50% من التجمع الواحد يستفيد منه البدو منهم 10% للشيوخ والعواقل، والنصف الآخر بيستفيد منه أهالي الوادي والدلتا، وبنمزج بين ثقافات الوادي والدلتا والبدو في سيناء، كمان المنازل مبتكشفش بعض».

افتتاح معرض منتجات الإنتاج الحربي بالتعاون مع الجمعيات الاستهلاكية

وافتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، معرض منتجات الإنتاج الحربي بالتعاون مع الجمعيات الاستهلاكية، ورافقه أماني رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، وإيناس صلاح، مشرف عام المعارض بوزارة الإنتاج الحربي، وهبة عبدالراضي، مدير عام المعارض بمصنع 360 الحربي، وعدد من المسؤولين بديوان عام المحافظة، ونواب مجلسي الشعب والشورى ورؤساء المدن والمجالس والمدريات.