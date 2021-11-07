دليلك الأمثل للشراء في البلاك فرايداي.. احسب ميزانيتك وانتبه للعروض

بدأ شهر نوفمبر، وبدأ معه أكبر حدث في مجال التسوق عالميًا ومحليًا، وهو يوم جمعة التخفيضات الذي يطلق عليه اسم يوم (الجمعة السوداء) Black Friday، إذ تقدم معظم المتاجر الإلكترونية والشركات مجموعة من العروض الخاصة بهذا اليوم، والتي تتميز بتخفيضات كبيرة في الأسعار ما يشجع المستخدمين على اتخاذ قرار الشراء سريعًا.

ما هو البلاك فرايدي؟

الجمعة السوداء أو البيضاء حسب ما يطلق عليها البعض، هو أهم حدث للتسوق، حيث ينتظره العديد من المستهلكين في الكثير من الدول حول العالم، فمع بداية شهر نوفمبر تبدأ المتاجر الإلكترونية والشركات الاستعدادات معلنةً خصومات وتخفيضات كبيرة تبدأ في نهاية الشهر على مجموعة كبيرة من المنتجات مثل: الأجهزة الكهربائية، والحواسيب المحمولة، والهواتف، وأجهزة الألعاب، ومستحضرات التجميل، ومعدات المطبخ، والملابس، والعطور، والأحذية، وغير ذلك، وتستمر التخفيضات في بعض المتاجر حتى نهاية شهر نوفمبر.

وفي التقرير التالي، نستعرض دليلك للشراء الأمثل في البلاك فرايداي، وذلك وفقًا لما قالته سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ورئيس الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية في حديثها لـ«الوطن».

دليل الشراء في البلاك فرايداي

وبحسب «الديب» عليك اتباع بعض النصائح قبل إجراء عمليات الشراء في البلاك فرايداي تتمثل في الآتي:

- احترس من الذهاب إلى محلات تجعلك شراء شيئًا آخر غير الذي تحتاجه، لذا عليك الحفاظ على ميزانيتك جيدًا ولا تهدرها في العروض غير المفيدة، قاوم كل مغريات الشراء والتزم بميزانيتك وحافظ على المال لتستطيع أن تشتري العروض الجيدة والمناسبة لك.

- من أكثر الأخطاء التي يقع بها الجمهور هو الذهاب للتسوق دون دراسة إعلانات المتاجر، عبر صفحاتهم على الإنترنت، والتي يمكنك الاستعانة بها للحصول على أفضل العروض ومقارنة الأسعار قبل وبعد نسبة التخفيض.

- تكثر عمليات الشراء بشكل خاص في الجمعة الأخيرة من الشهر، لذا يجب أن تكون متابعا جيدًا للمحال، والتي تقدم عروضًا على منتجاتها وتبدأ في التسوق مبكرًا قبل صلاة الجمعة، حيث تكثر فرص الزحام ابتداءً من ظهر الجمعة وحتى الساعات الأولى من الليل.

- تأكد من جودة المنتج وسلامته بشكل جيد، إذ يستغل بعض المتاجر هذا الأمر جيدًا لخطف أنظار العملاء، فتقدم لهم سلعة رخيصة بسعر مغرٍ، ولكن ربما لن يكون هذا العرض الأفضل، كما تستخدم بعض المحال سياسة مختلفة للاستبدال والاسترجاع خلال فترة التخفيضات.

- تجنب شراء أي منتج يحمل علامة التخفيضات والتركيز جيدًا على احتياجاتك، إذ تضع بعض المحال أحيانًا نسبة التخفيض على المعروضات التي تكون آخر قطعة بالمحل أو تلك التي أوشكت مدة صلاحيتها على الانتهاء.

- عليك الانتباه جيدًا وملاحظة ما إذا كانت نسبة الخصم أو التخفيض مبالغة، ويعتمد ذلك على مقارنة سعر العلامة التجارية قبل التخفيض وعند عرضها في البلاك فرايداي.

- في حال شراء الأجهزة الكهربائية، عليك فحص المنتج جيدًا وأن تطلب من البائع تجربته أمامك قبل إتمام عملية الشراء إذا كان هذا الأمر متاحًا، وإلا فـ عليك تشغيل الجهاز فور عودتك إلى المنزل للتأكد من عمله بشكل جيد وإلا تقوم باسترجاعه أو تبديله فورًا خلال مدة الاستبدال.