جامعة بنها تمنع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا اعتبارا من 15 نوفمبر

أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، منع دخول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين غير الحاصلين على لقاح كورونا لكليات ومنشآت وحرم الجامعة اعتبارا من 15 نوفمبر المقبل، في إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار «سوسة»، أنه لن يسمح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بدخول الحرم الجامعي إلا بعد تقديم شهادة تثبت الحصول على اللقاح، وفي حال عدم حصول الطالب على اللقاح يُمكنه إجراء تحليل «بي سي آر» لتقديمه أسبوعيًا.

جامعة بنها.. استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأكد رئيس جامعة بنها لـ«الوطن»، ضرورة استمرار تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل الحرم الجامعي، فضلًا عن تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والفصول الدراسية والمعامل ومختلف مباني الكليات.

جامعة بنها.. رفع المقرارات الدراسية على المنصات الرقمية

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أنه يجرى حاليا رفع المقررات الدراسية على المنصات الرقمية للجامعة وكلياتها، لتيسير حصول طلاب جامعة بنها على المناهج الدراسية، بجانب إطلاق مبادرة «محو الأمية»والتي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا، من خلال تفعيل قرار مجلس الجامعة بالمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع المحلي.

جامعة بنها تدخل تصنيف «يو اس نيوز» الأمريكي 2022

وأعلن رئيس جامعة بنها، أن الجامعة نجحت في دخول قائمة أفضل الجامعات المصنفة دوليا في مجالي الطب والهندسة وفقا لتصنيف «يو اس نيوز» الأمريكي 2022، مشيراً إلى أن الجامعة احتلت الترتيب 1068 عالمياً، و39 إفريقيا، و13 على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، و991 في مجال الطب، و630 في مجال الهندسة.