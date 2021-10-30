رئيس جامعة بنها يتفقد الخدمات الصحية بالمستشفى الجامعي

أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية بالمستشفيات الجامعية، اليوم السبت، للاطمئنان على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى داخل الأقسام العلاجية المختلفة، وذلك بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد جمال الدين الأشهب، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وشيرين شوقي، أمين عام الجامعة، والدكتور محمد جودة، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام رشيد، وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

رئيس جامعة بنها يتفقد أقسام المستشفى الجامعي

وشملت الجولة تفقد رئيس جامعة بنها ومرافقيه عيادات الرمد، ووحدة مناظير الكبد والجهاز الهضمي، ووحدة كلى الأطفال والكبار، والحضانات، وقسطرة ورعاية القلب، والجناح الاقتصادى بالمستشفى، كما تفقد المطبخ وأماكن تجهيز الوجبات، وأعمال التجديدات والإنشاءات التي تجري داخل المستشفى الجامعي.

رئيس جامعة بنها يشيد بتطوير الخدمة بالمستشفى

وأشاد الدكتور جمال سوسة، خلال جولته، بما شاهده من انتظام العمل وأعمال التطوير التي شهدها مستشفى بنها الجامعي، خلال الشهور الماضية، بجميع الأقسام الطبية دون أي توقف للخدمة الصحية للمرضى، موجهاً الشكر للأطقم الطبية والتمريض والقائمين على تقديم الرعاية الصحية بمستشفيات بنها الجامعية في القيام بواجبهم تجاه المرضى.

«سوسة»: بنها الجامعي يحمل عبئاً كبيراً

وقال «سوسة» إن مستشفيات بنها الجامعية تتحمل عبئاً كبيراً، في تقديم الخدمة الصحية لأهالي محافظة القليوبية، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق حرصت إدارة الجامعة على دعم المستشفيات الجامعية باعتبارها جزءاً من دورها المجتمعي حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي، من خلال تقديم خدمة صحية لائقة لأهالينا من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد جمال الدين الأشهب حرص مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على متابعة أعمال التطوير التي تجري داخل المستشفى الجامعي، بهدف تقديم خدمة طبية وتعليمية متميزة.

وأضاف الدكتور عمرو الدخاخني، أن مستشفي بنها الجامعي يشهد خلال الفترة الحالية طفرة في الأداء، ساهمت في تحسين الخدمة الطبية المقدمة، واستيعاب الحالات المرضية المترددة على الأقسام العلاجية بالمستشفى.