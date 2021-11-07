جامعة بنها: 15 نوفمبر منع دخول الطلاب للحرم الجامعي دون تطعيم كورونا

أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية بكلية الهندسة بشبرا، لمتابعة سير العملية التعليمية، رافقه خلالها الدكتور أيمن الشهابي، عميد الكلية، عدد من الوكلاء.

وخلال جولته، اطمأن رئيس جامعة بنها على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الماسك الطبي ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل المدرجات وقاعات المحاضرات حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

سوسة: استمرار تطعيم كافة منسوبي جامعة بنها ضد كورونا

واكد الدكتور جمال سوسة على ضرورة تطعيم كافة منتسبي جامعة بنها بلقاح فيروس كورونا، والتشديد على الالتزام الكامل بقرارات لجنة إدارة الأزمات فيما يخُص عدم السماح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بدخول الحرم الجامعى بدءا من 15 نوفمبر الجاري إلا بعد ما يثبت حصولهم على اللقاح أو شهادة تفيد بسلبياتهم من فيروس كورونا بعد إجراء تحليل «بي سي آر» يُقدم أسبوعيًا.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، فضلًا عن متابعة عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل.

توفير أماكن ثابتة للتطعيم داخل الكليات

من جانبه قال الدكتور أيمن الشهابي، إن الكلية قامت بتوفير أماكن ثابتة للتطعيم داخل الكلية بلقاح فيروس كورونا تعمل يومين في الأسبوع، وذلك في إطار خطة الجامعة للوصول إلى حرم جامعي آمن وخالٍ من كورونا.

في سياق آخر، كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن عن صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد بجامعة بنها.

وشملت القرارات تعيين الدكتور سامي محمد أحمد غنيمي، عميدا لكلية التجارة، والدكتور السيد علي إبراهيم، عميدا لكلية الهندسة.