تصريحات مثيرة لأحمد خليل قبل وفاته: «الحياة الحقيقية في الجنة»

كشف الفنان القدير أحمد خليل، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ 80 عامًا، عن أسباب طلاقه من الفنانة سهير البابلي وتزوجه من ألمانية، وذلك خلال لقاء سابق في برنامج «باب الخلق» مع الإعلامي محمود سعد.

سبب انفصال أحمد خليل عن سهير البابلي

وأوضح أحمد خليل خلال اللقاء إنه انفصل عن الفنانة سهير البابلي بعد زواج دام لعامين بسبب نشأته الريفية، متابعًا أن وقت زواجهما كان هو لا يزال شابًا صغيرًا ولكنها كانت نجمة كبيرة في ذلك الوقت وهو الأمر الذي لم يتقبله، قائلًا: «فكنت دوما أُشعرها بأنها ليست نجمة في البيت وأنا الرجل، وانتهى الحال بالطلاق».

زواجه من سيدة ألمانية

أما عن زواجه من سيد ألمانية، أوضح أنه بعد طلاقه من سهير البابلي كانت والدته تريد تزويجه من أخرى، ولكنه رفض ذلك في بداية الأمر، إلا أنه في أحد المرات قابل سيدة ألمانية كانت برفقة أخيه لزيارة مصر، وأعجب بها رغم أنه لم يرها إلا من ظهرها، قائلًا: «أعجبت بها وتزوجتها من ظهرها فقط».

أحمد خليل: الحياة الحقيقية في الجنة

وعند سؤاله عن مفهوم الحياة بالنسبة له تأثر من السؤال، ورد قائلًا: «لو كنت سألتني عن الحياة من 40 سنة كنت هقولك إنها الأمل وتحقيق الحلم والعطاء والكلام ده، لكن دلوقتي بالنسبة لي الحياة مجرد وقت وطريق ربنا مديه لينا والحياة الحقيقية في الجنة بعدين».

أحمد خليل يكشف انحرافه بعد كبره

واستكمل أحمد خليل حديثه أنه كان شخصًا جادًا في صغره، وكان يأخذ كافة الأمور على محمل الجد، ولكن عندما كبر فهم أن الحياة لا يجب أخذها بكل تلك الجدية، قائلًا: «لما كبرت انحرفت بقى، بس مش أوي يعني بقيت بضحك كتير وبخرج بس، واتعلمت ما خدش الأمور بهذه الجدية».