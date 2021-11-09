ضبط ممرضين يبيعان أدوية لـ كورونا محظور تداولها خارج المستشفيات

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط شخصين بالقاهرة؛ لحيازتهما كمية من الأدوية المحظور تداولها خارج نطاق المستشفيات الحكومية.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من ضبط «ممرضين بأحد المستشفيات – لهما معلومات جنائية»، حال استقلالهما إحدى سيارات الأجرة، وبحوزتهما «26 عبوة من العقاقير»، تستخدم لعلاج فيروس كورونا المستجد، محظور تداولها خارج المستشفيات الحكومية، وكذا فرد خرطوش.

بيع أدوية كورونا خارج المستشفيات

بمواجهة المتهمين، أقرا باختلاسهما للمضبوطات من المستشفى محل عملهما بقصد التصرف فيها بالبيع لأحد الأشخاص لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أقر أحدهما بحيازته للسلاح النارى.