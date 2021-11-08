ضبط 80 مخالفة تموينية وإزالة 82 تعديا على أملاك الدولة بالمنيا

حررت مديرية التموين بالمنيا، 80 مخالفة خلال حملات تفتيشية ورقابية نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، وكافة المعروضات على المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

37 محضر المخابز بلدية

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في بيان صحفي، اليوم، أنه خلال الحملات تم ضبط 80 مخالفة تموينية متنوعة، منها 37 مخالفة خلال المرور على المخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين «خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات –قضايا تموينية أخرى»، كما تم ضبط 43 مخالفة تموينية خلال المرور على الأسواق والمحال التجارية، حيث تنوعت المخالفات بين «عدم الإعلان عن أسعار- عدم وجود شهادات صحية – عدم الالتزام بالمقررات التموينية».

وواصلت مراكز محافظة المنيا تنفيذ المرحلة الثالثة للموجه 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

إزالة تعديات بقريتي الشيخ زياد ونواي

وأوضح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية أزالت، 82 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة 1992 متر مربع، منها 9 حالات بقرية الشيخ زياد بمركز مغاغة على مساحة 466 متر مربع، وإزالة 73 حالة على مساحة 1573 متر مربع بقرية نواي بمركز ملوي.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي، أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر ولن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيراً الى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 هي الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة.