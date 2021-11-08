ضبط شخص يتاجر في العملة بسوهاج.. «8 ملايين جنيه حصيلة نشاطه»

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج؛ لاتهامه بالاشتراك مع آخر، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

ووفق بيان أصدرته، وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، وشقيقه «يعمل بإحدى الدول»، مقيمين بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

حصيلة التجارة في العملة نحو 8 ملايين جنيه

وأضاف البيان، أن المتهم الثاني يقوم بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول على حسابه أو بموجب حوالات بأحد البنوك، ويستلمها الأول ويستبدلها، إلى ما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لأهلية العاملين بتلك الدولة من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الثاني «المتواجد خارج البلاد»، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل «7٫850٫000 جنيه».