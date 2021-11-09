ضبط 190 قطعة سلاح ناري و254 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 190 قطعة سلاح ناري، بحوزة 166 متهمًا، على النحو التالي:

13 بندقية آلية.

32 بندقية خرطوش.

10 طبنجات.

135 فردا محليا.

337 طلقة مختلفة الأعيرة.

15 خزينة متنوعة.

208 قطع سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 84568 حكما قضائيا متنوعا، على النحو التالي:

353 حكم جناية.

24814 حكم حبس جزئى.

4208 حكم حبس مستأنف.

44286 حكم غرامة.

10907 مخالفات.

ضبط 254 قضية مخدرات

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 254 قضية، بإجمالي 279 متهمًا، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت 38٫775 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 27٫166 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 5٫770 كيلو جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 2٫514 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1٫410كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 709 جرامات.

كمية من مخدر الفودو وزنت 200 جرام.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 152 جراما.

كمية من مخدر الكوكايين وزنت 2 جرام.

كمية من مخدر الماكس بلغت 15 سم.

4584 قرصا مخدرا.

ضبط 25945 مخالفة مرورية

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 42 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 25 متهما.

ضبط 393 دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: ضبط 12 سيارة.

ضبط 25945 مخالفة مرورية متنوعة.

فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 11 منهم.