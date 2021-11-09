بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم في البحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع دراجة نارية بطريق مصر الإسكندرية الزراعي، أمام قريه العكريشة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية؛ مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وتبين إصابة كل من «رضا الشحات كمال 27 سنة، ومصطفى صبري حامد 30 سنة، ومحمد فاروق أحمد 30 سنة، وصبري أحمد عبد المنعم 30 سنة، والسيد سعد الكمنجي 35 سنة» مصابين باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وكسر في الساق اليسرى والذراعين والحوض وجرح في الرأس وشرخ في الجمجمة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي؛ لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 3 أشخاص في حادث آخر

في سياق منفصل، أصيب 3 أشخاص أمس، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، وتم عمل الإسعافات الأولية وتحرير محضر بالواقعة.