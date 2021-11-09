محافظة الجيزة تزيل 40 حالة تعد على الأراضي الزراعية

أزالت محافظة الجيزة من إزالة 40 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، بمراكز منشاة القناطر والصف وأطفيح وأبو النمرس والحوامدية والعياط.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات متابعة ورصد اي حالات للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها على الفور مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها.

تفاصيل حالات الإزالة

وأشار المحافظ، في بيان، إلى أن أعمال إزالة التعديات شملت إزالة مركز ومدينة منشاة القناطر 25 حاله تعديات على أراضي زراعية بالبناء المخالف، منها 12 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بقرية بهرمس على مساحة فدان 4200، و10 حالات بمساحة 2 فدان و قيراط بقرية بني سلامة، وإزالة تعديات على أرض زراعية بقرية ابو غالب عبارة عن الشروع فى بناء مبنى به 3 محلات بالطوب الابيض والبلوك، وإزالة حالتين بقرية وردان على مساحة 305 أمتار مربعة.

وفي مركز ومدينة أطفيح تم إزالة 5 حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بقريتي الكداية والقبابات، كما أزالت مدينة الحوامدية 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحه 1750 متر وجاري الاستكمال.

إزالة تعديات في الصف والعياط

وأزال مركز ومدينة الصف تعديات بالبلوك الأبيض على ارتفاع 3 أمتار بطول 20 مترا بالوحدة المحلية بالأقواز مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقام مركز العياط بإزالة عدد 3 حالات تعد بالبناء على أراضي زراعية بمساحة 435 مترا، بقري برنشت والبليدة وتمت الإزالة بالكامل، إلى جانب قيام مركز أوسيم بإزالة تعديات على أراضي زراعية بعزبة الأبعدية.