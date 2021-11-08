محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير «محور اللبيني» بالهرم

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، أعمال رصف وتطوير «محور اللبيني» بحي الهرم، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق، في إطار حرص المحافظة على تطوير محاور الحركة المرورية، خاصةً بالشوارع والمحاور المتفرعة والرابطة مع شارع الأهرام، الذي يشهد حالياً أعمال غلق كلي في عدد من القطاعات، لتنفيذ مشروع الخط الرابع لشبكة مترو الأنفاق.

محافظ الجيزة يتابع دعم كفاءة الإنارة بطول الطريق

حيث حرص المحافظ على متابعة نسب تنفيذ الأعمال والجارية بطول 5.5 كيلومتر، وبعرض 30 متراً، بدءاً من الطريق الدائري الشمالي وحتى الطريق الدائري الجنوبي، وتشمل الأعمال رصف طبقه الطريق، وإنشاء أرصفة للمشاة، وجزيرة وسطى، ودعم كفاءة الإنارة بطول الطريق.

ووجه المحافظ، خلال الجولة، بضرورة التنسيق مع وحدة مرور حدائق الأهرام لتنظيم تواجد وانتظار السيارات بمحيط الوحدة، وبأماكن تلقي المواطنين للخدمات لتتكامل الأعمال.

«راشد» يتفقد توسعة طريق المريوطية

كما حرص «راشد» على تفقد أعمال رصف طريق المريوطية فى أحد القطاعات التي تم توسعتها، مؤكداً على ضرورة التأكد من تنفيذ الأعمال على أكمل وجه .

واطمان المحافظ، خلال الجولة، على انتظام سير المركبات في التحويلات المرورية البديلة لشارع الأهرام، والتي تشمل محاور المنصورية والمريوطية وترسا وخاتم المرسلين.

المحافظ يشدد على الصيانة الدورية لممشى المنصورية السياحي

وتفقد المحافظ أعمال تجميل ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بممشى المنصورية السياحي، استكمالاً لأعمال التطوير التي شهدها الممشى خلال المرحلة الماضية، مؤكداً على تنفيذ الصيانات الدورية له.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران، السكرتير العام، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، وتيسير عبد الفتاح، رئيس حي الهرم، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة والتجميل، ومحمود حسين، رئيس جهاز «السرفيس» بمحافظة الجيزة.