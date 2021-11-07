الجيزة تزيل تعديات على 21 فدان أراضي أملاك دولة بمنشأة القناطر

واصلت محافظة الجيزة جهودها لمواجهة مخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء المراكز والمدن.

الحملة جاءت في إطار توجيهات محافظ الجيزة

وأزالت محافظة الجيزة، من خلال أجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر، تعديات بالبناء على أراضي أملاك دولة بالتنسيق مع الإصلاح الزراعي بالجيزة، وذلك بالوحدة المحلية بأبوغالب على مساحة 21 فدانا وذلك بمتابعة من محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشاة القناطر.