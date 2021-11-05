«الجيزة» توضح التحويلات المرورية بعد غلق مناطق بشارع الهرم «فيديو»

نشرت محافظة الجيزة، فيديو توضيحي لمسار التحويلة المرورية الثالثة البديلة، بعد إجراء الغلق الكلي لشارع الأهرام في تقاطعه مع شارع العمدة الجديد (الجهة المقابلة لشارع سهل حمزة) حتى أمام المعهد العالي للدراسات المتطورة وشارع شريف، لتسليم موقع أعمال محطة مترو أنفاق العريش بالهرم.

وأعلنت محافظة الجيزة، أن التحويلة المرورية تشمل:

- المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر، وترغب في السير باتجاه شارع الأهرام، تقوم بالسير يمينا «إجباري» باتجاه طريق المنصورية، المؤدي إلى مناطق أبو الهول، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مرة أخرى.

- ثم السير يمينا باتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقا) باتجاه كوبري ترسا المستحدث.

- استكمال السير بمحور أنور السادات «ترسا سابقا» مرورا بكوبري «ترسا المستحدث» وصولا حتى فتحة الدوران الكائنة بعد تقاطع شارع المحولات مع شارع ترسا بما يقرب من (200م) ثم الدوران والعودة مرة أخرى لمحور ترسا ثم الدخول يمينا، باتجاه شارع المحولات المؤدي إلى شارع الأهرام، والدخول يمينا لشارع المحولات وصولا لشارع الهرم.

التحويلة المرورية بعد غلق شارع الهرم

وذكرت المحافظة، أن من يرغب بالسير باتجاه مناطق (مستشفى الهرم – طريق المريوطية – مناطق ميدان الرماية) للقادم مـن محور أنور السادات «ترسا سابقا» يتم الـدخول بشارع نعمة الله واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع الأهرام، ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام باتجاه المناطق المشار إليها.