قبل أحمد خليل.. فنانين تنبأوا بوفاتهم أبرزهم سمير غانم وعزت العلايلي

ظهر الفنان الراحل أحمد خليل أمام الكاميرا للمرة الأخيرة، من خلال حكاية «حكايتي مع الزمان»، التي تُعرض حالياً على شاشة «دي أم سي»، وقال فيه «العمر مفاضلش فيه كتير»، الذي اعتبره الجمهور وكأنه كان يشعر بأن موعد رحيله ومفارقته للحياة قد أقترب، ولكن سبق خليل العديد من نجوم الفن، الذين تنبأوا أيضاً بوفاتهم وقرب أجلهم، فمنهم الفنان سمير غانم.

سمير غانم

تنبأ الفنان سمير غانم، بوفاته، حيث انفردت «الوطن»، بنشر تسجيل صوتي للنجم الراحل، قبل وفاته، وهو يتنبأ مع صديقه بعدم حضوره شهر رمضان الكريم، بصحة وعافية، مثل كل عام.

وقال الفنان الراحل سمير غانم، من خلال تسجيله الصوتي، عدة تصريحات منها، «حاسس إن رمضان مش جي السنادي»، و«يارب رمضان يعدي على خير»، و«الصحة مكركبة»، وغيرها من التصريحات.

عبدالله غيث

قال رمزي غيث، الذي يُعد ابن شقيق الفنان الراحل عبد الله غيث، من خلال تصريحات سابقة له، إن دور عمه في مسلسل «ذئاب الجبل»، كان مسنداً في بداية الأمر إلى النجم الراحل صلاح قبيل، قبل موته، ولكن بعد رحيله أثناء تصوير أحد المشاهد، قاموا بعرض الدور على عبدالله غيث، ولكنه رفض في البداية، قائلاً: «عايزين تموتوني»، وبالفعل توفي غيث أثناء تصوير أحد المشاهد.

عزت العلايلي

قالت الفنان إلهام شاهين من خلال تصريحات سابقة لبرنامج «إي تي بالعربي»، أن الفنان الراحل عزت العلايلي، كان يشعر بقرب أجله، وذلك أثناء حضوره جنازة الكاتب والسيناريست وحيد حامد، الذي توفي قبله بشهر، قائلة: «قابلت الفنان عزت العلايلي في جنازة الراحل وحيد حامد، وكان يقول لي كل أصدقائي رحلوا، كما ظل يردد عبارة الدور علي».

حاتم علي

بعد وفاة المخرج والممثل السوري حاتم علي، في مارس الماضي عام 2021، انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه الراحل وهو يتحدث عن لحظات الموت، كما يتنبأ بمكان دفنه.

وكان المشهد المثير الذي شارك فيه الفنان الراحل حاتم علي، وتنبأ بموته من خلال مسلسل «ما بتخلص حكايتنا»، حيث أدى دور شخص ميت، الذي ينتهي طريقه في مقبرة «باب الصغير»، حيث دفن الفنان حقيقة قبل أيام، بحسب ما جاء على موقع «سبوتنيك نيوز».