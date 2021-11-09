المشدد 15 عاما والمؤبد للمتهمين في قضية «فتاة الساحل»

قضت الدائرة 10 محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة المتهمين الثلاثة في قضية «فتاة الساحل»؛ لاتهامهم بمواقعة فتاة في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي رغمًا عنها، بالسجن المشدد 15 عاما لـ«أمير زايد»، والمؤبد للاثنين الآخرين.

النيابة تستمع لأقوال 6 شهود

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين الثلاثة «شريف الكومي»، و«يوسف قرة»، و«أمير زايد»، في تلك القضية المعروفة إعلاميًا باسم «فتاة الساحل»، عن طريق الاستماع لشاهدة المجني عليها، بجانب 6 شهود آخرين، أكدوا اعتداء المتهمين على الفتاة جنسيًا، وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئيٍّ لجانبٍ من الواقعة.

فيديو يوثق الاعتداء على فتاة الساحل

وظهر في التجسيل المرئي، اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها، كما أثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بوزارة الداخلية، تطابقَ القياسات البيومترية للمجني عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة.

وتتابع النيابة العامة ما يُنشر بمواقع التواصل الاجتماعي إزاء القرارات التي يصدرها القضاء بشأن النظر في حرية بعض المتهمين، وما يسعى إليه البعض من خلال ما يُنشر من إثارة الناس وتكدير السلم العام، بتصدير صورة غير حقيقية عن الواقع الثابت في التحقيقات.

المتهمين الثلاثة، من بين 5 متهمين أيضًا في قضية «فتاة الفيرمونت» التي تعود أحداثها إلى عام 2014، التي اتهم فيها 5 شباب من أبناء رجال الأعمال والشخصيات المشهورة في مصر، بهتك عرض فتاة داخل فندق فيرمونت نايل سيتي، ولكن النيابة العامة حفظت القضية لعدم وجود أدلة كافية وذلك في منتصف شهر مايو الماضي.