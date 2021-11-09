تحرير 1686 محضرا تموينيا في الإسكندرية خلال أكتوبر.. والمخابز تتصدر

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه لا تهاون فيما يختص بصحة المواطنين، وأن جميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ويتلاعب بصحة وأرواح المواطنين.

واضاف، في بيان له اليوم، أنه تم التشديد علي ضرورة قيام مديرية التموين بالاستمرار في الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، موجها بتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والقيام بحملات مرورية مفاجئة للتأكد من عدم استغلال المواطنين بأي شكل من الأشكال.

تموين الإسكندرية توفر السلع الأساسية في المجمعات

وأوضح أن إجمالي المحاضر التي تم تحريرها على الأسواق والمخابز البلدية خلال شهر اكتوبر بلغت 1686 محضرا، مشيرا إلى أن مديرية التموين وجميع الأجهزة الرقابية شنت العديد من الحملات الرقابية على مستوى أحياء المحافظة لضبط أي مخالفات تموينية، مؤكدا أن مديرية التموين تعمل على توفير كافة السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تتناسب مع جميع الفئات.

المخابز البلدية تتصدر محاضر التموين

ومن جانبه، أشار المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إلى أن المديرية شنت خلال شهر اكتوبر العديد من الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بنطاق الإدارات التموينية السبع، للتأكد من توفر السلع للمواطنين، ورصد أي مخالفات وتحرير محاضر لردع للمخالفين، لافتا إلي أن إجمالي المحاضر التي تم تحريرها للمخابز البلدية المخالفة بلغت 862 محضرا، من بينها 322 محضر إنتاج خبز ناقص وزن، بالإضافة إلى 171محضر عدم نظافة أدوات العجن، و36 محضر توقف بدون إذن مسبق.

وعن الحملات الرقابية على الأسواق والمحال، أوضح أن إجمالي المحاضر التي تم تحريرها على الأسواق خلال شهر أكتوبر بلغت 821 محضرا، من بينها 326 محضر لعدم وجود شهادة صحية، و4 محاضر للمحال التي تبيع للمواطنين بأسعار زائدة، كما تم تحرير 375 محضرا لعدم الإعلان عن أسعار السلع، بالاضافة الى 12 محضرا لوجود سلع مجهولة المصدر، و 24 محضرا لاستخدام الأوراق المطبوعة في التغليف، و 8محاضر لبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.