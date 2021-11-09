فتح طريق الإسكندرية الصحراوي والعلمين بعد انتهاء الشبورة

قررت الإدارة العامة للمرور، فتح طريقي الإسكندرية والعلمين الصحراوي، أمام السيارات، بعد وضوح الرؤية وانكشاف الشبورة التي تسببت في غلق الطريق بعد انعدام الرؤية أمام سائقي المركبات المختلفة.

وكانت وزارة الداخلية، قد نصحت سائقي المركبات ومرتادي الطرق بالقيادة الآمنة في هذا الطقس السيىء، وفي ظل انتشار الشبورة المائية، التي قد تحجب الرؤية.

نصائح هامة للسائقين

كما وجهت الوزارة نصائح أخرى هامة للسائقين منها عدم الانشغال بأمور أخرى غير الطريق والتركيز التام أثناء القيادة لتجنب حدوث حوادث طرق، والقيادة وفقًا للسرعات القانونية المعلن عنها.

وتكثف الإدارة العامة للمرور جهودها لمراقبة الطرق والمحاور وحماية أرواح المواطنين، من خلال تفعيل المراقبة الدورية لمتابعة الطرق؛ في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بالتدخل السريع لتسهيل حركة المواطنين والمركبات في ظل الطقس السيئ.