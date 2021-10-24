74 عالما بجامعة الإسكندرية ضمن أفضل 2% من علماء العالم ‏المتميزين

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن 74 عالما بجامعة الإسكندرية أُدرجوا ضمن قائمة أعلى 2% من علماء العالم ‏المتميزين في قواعد البيانات التي أطلقتها منصة إلسيفير ‏Elsevier‏ العالمية، وفقاً لمؤشرات ‏الاستشهادات لعام 2021.

قاعدة بيانات جامعة الإسكندرية تضم 100 ألف من كبار العلماء

واضاف رئيس جامعة الإسكندرية، في بيان له منذ قليل، أن قاعدة البيانات ضمت أكثر من 100,000 من كبار العلماء، حيث ‏وفرت قاعدة البيانات معلومات موحدة عن الاستشهادات، ومؤشر «‏h‏»، ومؤشر «‏hm‏» المعدل ‏للتأليف المشترك، وغيرها من المؤشرات.

923 عالما من الجامعات المصرية في القائمة

وأوضح عبدالعزيز قنصوة، أن العلماء صُنفوا إلى 22 مجالًا علميًا، و176 حقلاً ‏فرعياً، كما تم أيضًا توفير النسب المئوية الخاصة بالميدان والحقل الفرعي لجميع العلماء، لافتاً إلى أن عدد العلماء المصريين من الجامعات المصرية والمراكز البحثية في هذه ‏القائمة بلغ 923 عالما، مقدما التهنئة لهم على كل ما بذلوه.

«الإسكندرية» ضمن أفضل 350 جامعة على مستوى العالم

جدير بالذكر أن تصنيف التايمز العالمي للدول ذات الاقتصاديات الناشئة لعام 2022، أدرج جامعة الإسكندرية في الترتيب (301 – 350) على مستوى العالم، حيث شمل تصنيف هذا العام تقييم 698 جامعة.

وأشاد عبدالعزيز قنصوة رئيس الجامعة، بالجهود المتميزة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتحقيق خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنبثقة من خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.