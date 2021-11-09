ضبط 5589 مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها السرعة الزائدة

وجهت الإدارة العامة للمرور، حملات مكثفة؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ضبط 5589 مخالفة مرورية متنوعة

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5589 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

ـ 1560 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ـ 169 مخالفة السير بدون تراخيص.

ـ 11 مخالفة موقف عشوائي.

ـ 26 مخالفة لشروط التراخيص.