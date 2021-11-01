مصرع عامل صدمه قطار.. وإصابة 3 أشخاص في انقلاب توك توك ببني سويف

لقي عامل مصرعه، مساء اليوم الإثنين، إثر اصطدام قطار به، قرب محطة سكة حديد ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل جثته لمشرحة مستشفى ببا المركزي.

وأصيب 3 أشخاص آخرون في حادث مروري في انقلاب توك توك بأحد الطرق الفرعية بقرية قمبش التابعة لمركز ببا وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

مصرع عامل في حادث اصطدام قطار به قرب محطة سكة حديد ببا

في الحادث الأول، تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغا بمصرع عامل إثر اصطدام قطار به قرب محطة السكة الحديد بمركز ببا، الذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفي يدعى «سيد طه أحمد محمد» 38 سنة، مقيم عزبة الجهاد بمركز ببا، عامل بشركة المقاولون العرب، وجاري نقل جثته إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي.

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك جنوب بني سويف

وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب توك توك بأحد الطرق الفرعية بقرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتبين من التحريات الأولية أن المصابين في الحادث هم: مصطفى احمد معوض، 14 سنة، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومحمود شعبان عبد الغفار، 28 سنة، مصاب اشتباه نزيف بالمخ مع جروح وسحجات بالجسم، وأحمد عثمان علي، 16سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن.