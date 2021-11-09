اصطدام قطار «محرم بك - الضبعة» بـ«لودر» دون أرقام.. ولا إصابات

اصطدم قطار ركاب «محرم بك - الضبعة» بـ«لودر» دون أرقام من مكان غير مخصص للعبور في الـ كم 115 بين «العلمين - سيدي عبدالرحمن» اليوم، في تمام الساعة الـ08.35 في أثناء مسير قطار ركاب محرم بك الضبعة بكيلو 155.800 بين «العلمين - سيدي عبدالرحمن»، خط «القباري - مرسى مطروح»، وفق ما ذكرته هيئة السكة الحديد.

سائق اللودر عبر شريط السكة الحديد ولم يمتثل لتحذيرات سائق القطار

كان قد تلاحظ لسائق القطار، عبور «لودر»، شريط السكة الحديد فجأة من مكان غير المخصص للعبور، وتمّ إطلاق «السارينة» أكثر من مرة، ولم يمتثل سائق اللودر للتحذيرات مما أدى إلى اصطدام القطار به أدي إلى خروج الجرار وجميع العربات وجميع عجلاتهم عن القضبان، واحتمال وفاة سائق اللودر، وجار المتابعة ولا توجد إصابات بين ركاب القطار.

السكة الحديد تهيب بقائدي السيارا الالتزام بالمرور من الأماكن المخصصة

وأهابت هيئة السكة الحديد بقائدي المركبات والسيارات بالالتزام بالمرور والعبور من الأماكن المخصصة للعبور تجنبًا لوقوع مثل هذه الحوادث.