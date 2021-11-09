نادي دبي للصحافة ينظم «بودفست» أكبر تجمع لـ«بودكاسترز العرب» الأحد

ينظم نادي دبي للصحافة «بودفِست دبي»، تحت رعاية الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، الحدث الرقمي الأول من نوعه في المنطقة، بمشاركة مجموعة من أهم صناع البودكاست والمحتوى الصوتي العربي، وبحضور مؤسسات إقليمية متخصصة في صناعة البودكاست والتدوين الصوتي.

مستقبل البودكاست في المنطقة العربية

ويناقش، الحدث مستقبل البودكاست في المنطقة العربية وسبل تحويل المحتوى الصوتي إلى مُنتج احترافي من خلال عمليات التسويق والتروّيج واستقطاب الجمهور وقياس الأداء، إضافة إلى عرض تجارب صُنّاع البودكاسترز العرب، ودورهم في صناعة وتقديم محتوى صوتي عربي هادف، ومدى التأثير الايجابي للمنصات الرقمية في التروّيج للتجارب العربية الملهمة.

تطلعات «البودكاسترز» المستقبلية وفق المتغيرات الإعلامية عالميا

وخلال الحدث الذي ستنعقد أعماله في 14 نوفمبر الجاري بمقر نادي دبي للصحافة في «ون سنترال» مركز دبي التجاري العالمي، ستلقي مجموعة من أبرز صناع البودكاست والمهتمين به في المنطقة العربية، الضوء على واقع منصات البودكاست وتطلعات «البودكاسترز» المستقبلية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وفق رؤية مستقبلية تتوافق مع المتغيرات الإعلامية في العالم.

ويأتي تنظيم «بودفِست دبي» تأكّيداً لمكانة دبي الرائدة كمركز رائد للتوجهات الرقمية المستقبلية ووجهة مؤثرة في تطوير الإعلام والمحتوى العربي، وذلك في إطار من التعاون المشترك بين نادي دبي للصحافة، وكبرى المؤسسات والمنصات الداعمة لهذه الصناعة في المنطقة، حرصاً من النادي على المشاركة في تطوير القطاع ومساندة صنّاع البودكاست العرب في تحقيق أهدافهم، وتعزيز المردود الإيجابي لإنتاجهم على مجتمعات المنطقة العربية.

منى المرّي: دبي وجهة رائدة للتوجهات الرقمية المستقبلية

وأعربت منى غانم المرّي، رئيس نادي دبي للصحافة، عن ترحيبها بـ«البودكاسترز العرب» في النسخة الأولى من «بودفِست دبي» وصناع المحتوى الصوتي العربي، إلى جانب المؤسسات الإقليمية المتخصصة في التدوين الصوتي، ومجموعة متميزة من الإعلاميين في والمهتمين بهذه الصناعة في المنطقة العربية.

وقالت رئيس نادي دبي للصحافة إنَّ تنظيم «بودفست دبي» للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط يأتي تأكّيداً لمكانة دبي كوجهة رائدة للتوجهات الرقمية المستقبلية، وضمن إسهامات نادي دبي للصحافة في تطوير الإعلام العربي ومواكبة التوجهات العالمية الجديدة، تأسيساً على ما تمتلكه دبي من بنية تحتية عالمية تمكنها من تحقيق الريادة في مجال المحتوى الرقمي.

منى المرّي: الحدث يعزز إسهامات النادي في تطوير الإعلام العربي ومواكبة مستجداته العالمية

وأكّدت أهمية الحاضنة العربية للبودكاسترز العرب، للنهوض بهذا المحتوى كماً ونوعاً ليأخذ مكانة مهمة في السوق العالمي، وهي خطوة لافتة في صناعة المحتوى العربي، لافتة إلى أنَّ النادي سيعلن قريباً عن برامج ومبادرات لدعم «البودكاسترز» العرب بما فيهم المهتمين بدخول هذا المجال وتمكينهم بالأدوات اللازمة.

ميثاء بوحميد: هدفنا أن يكون النادي حاضنة للبودكاسترز العرب

وتأتي مبادرة نادي دبي للصحافة بإطلاق «بودفست دبي»، في وقت يدور فيه الحديث حول صناعة المحتوى الإعلامي وأهمية إيجاد الأدوات والمنصات الرقمية التي تقدم للمتلقي العربي تجربة إعلامية أكثر تأثيراً وجاذبية، بينما ستكون الجلسات فرصة لتبادل وجهات النظر والأفكار حيال الموضوعات المرتبطة بواقع ومستقبل البودكاست في المنطقة.

أكثر منصات الإعلام نمواً حول العالم

وأكّدت ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، أهمية اللقاء وحرص نادي دبي للصحافة على أن يكون مواكباً للتطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي سواء عربياً أو عالمياً، وسعي النادي أن يكون حاضنة لـ«البودكاسترز العرب»، بكل ما يملك من أدوات وإمكانات متطورة للإضاءة على أهمية إنتاج «البودكاست»، كمحتوى رقمي جديد ومؤثر والتعريف به بشكل واسع، وذلك مع استعراض كل المؤثرات في سوق البودكاست الحديث نسبياً في المنطقة العربية.

وقالت مديرة نادي دبي للصحافة، إنَّ البودكاست من أكثر منصات الإعلام نمواً حول العالم، وتعتبر الإمارات من أهم أسواق البودكاست في الشرق الأوسط، لافتة إلى أنَّ مشاركة صناع «البودكاست» من محترفين وشغوفين وشركات ومنصات عربية في هذا الحدث الذي يعقد في دبي للمرة على المستوى المنطقة، من شأنه ترسيخ قواعد السوق العربي، لافتًا إلى أهمية هذه الصناعة، إلى جانب المساهمة في تبادل الخبرات وتنمية المهارات، ونمو سوق المحتوى الصوتي الصاعد بقوة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مؤكّدة أنَّ دبي للصحافة على استعداد دائم لتوفير كل مساعدة وفتح كل الأبواب أمام «البودكاسترز» العرب.

برامج ومبادرات لدعم البودكاسترز العرب قريبًا

يُشار إلى أنَّ «البودكاست»، وجاء مسماه اشتقاقًا من كلمتيْ الإذاعة (Broadcast) وآي بود (iPod)، ويُشار إليه أيضا بالتدوين الصوتي، هو عبارة عن محتوى إذاعي، ينتجه أشخاص عاديون أو مؤسسات، ويمكن الحصول عليها حسب الطلب بعكس محطّات الراديو والتلفزيون، وتتنوّع إنتاجات البودكاست لتشمل العديد من الموضوعات ضمن مختلف المجالات.